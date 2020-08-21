Karabük'te otomobille motosiklet çarpıştı: 3 yaralı - Son Dakika

Kaza, dün gece yarısı D-030 Karabük- Kastamonu karayolu İl Jandarma Komutanlığı kavşağında meydana geldi. Muhammed H.Ö. yönetimindeki 78 BZ 977 plakalı otomobil, ters yönden gelen Afganistan uyruklu Abdul Fattah Abdul Rasheed yönetimindeki 37 MA 0089 plakalı motosikletle çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle motosiklet kaldırıma savruldu. Kazada motosiklet sürücüsü ile otomobil sürücüsü Muhammet H.Ö ve yanındaki İlkan B. yaralandı. Yaralılar, ihbar üzerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalelerinin ardından Karabük Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.

Haber Yayın Tarihi: 21.08.2020 10:40

Kaynak: DHA

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