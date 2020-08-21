Karabük'te otomobille motosiklet çarpıştı: 3 yaralı - Son Dakika

Karabük'te otomobille motosiklet çarpıştı: 3 yaralı

KARABÜK'te otomobille motosikletin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.

Kaza dün gece yarısı saatlerinde D-030 Karabük Kastamonu Karayolu İl Jandarma Komutanlığı kavşağında meydana geldi. Muhammed H. Ö. 'nün kullandığı 78 BZ 977 plakalı otomobil ters yönden gelen Afgan uyruklu motorsiklet sürücüsü Abdul Fattah Abdul Rasheed 'in kullandığı 37 MA 0089 plakalı motosikletle çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle kaldırıma savrulan motosiklet sürücüsü ile birlikte otomobilde sürücüsü Muhammet H.Ö yan koltukta oturan İlkan B. Yaralandı. Çevredekilerin ihbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Kaza yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalelerinin ardından Karabük Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.