Otomobillerin çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı - Son Dakika
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Otomobillerin çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı

08.06.2022 16:09

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu hafif yaralanan 3 kişi ayakta tedavi edildi.

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu hafif yaralanan 3 kişi ayakta tedavi edildi.

B.Y. yönetimindeki 78 AAP 246 plakalı otomobil, Bağlarbaşı Mahallesi Alemdar Caddesi'ndeki kavşakta, A.K. idaresindeki 06 GC 722 plakalı otomobille çarpıştı.

Çarpışmanın şiddetiyle B.Y'nin kullandığı otomobil devrildi.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri yönlendirildi.

Hafif yaralanan 3 kişi ambulansta tedavi edildi.

Otomobillerin çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı
Otomobillerin çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı
Otomobillerin çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı
Otomobillerin çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı

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Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Otomobillerin çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Otomobillerin çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı - Son Dakika
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