Karabük'te Özçelik-İş Sendikası üyesi grup, işten çıkartılan arkadaşları için eylem yaptı - Son Dakika

Karabük'te Özçelik-İş Sendikası üyesi bir grup, özel bir şirkete ait demir ve çelik madeninin eritildiği fırında (haddehane) çalışan arkadaşlarının işten çıkarılmasına tepki göstererek eylem yaptı.

Beşbinevler Mahallesi'nde yer alan haddehanenin önünde toplanan grup bir süre çeşitli slogan attı, pankart açtı.

Polisin önlem aldığı eylemde grup adına konuşan Özçelik-İş Sendikası Genel Başkan Yardımcısı Recep Akyel, sendika olarak haddehanede örgütlendiklerini ve yetki aldıklarını, bu nedenle sendikalarına üye olan bazı işçilerin işlerine son verildiğini iddia etti.

İşten atılan arkadaşlarının yanında olduklarını ve onların geri işe alınmasını istediklerini, işçilerin Hak-İş'in koruması altında bulunduğunu ifade etti.

Akyel, gelecek günlerde toplu iş sözleşmesi için masaya oturacaklarını anımsatarak, "İlk şartımız 5 arkadaşımızın işe geri alınmaları olacak. Bu arkadaşlarımız alınmazsa toplu sözleşme olmaz." dedi.

Sendikanın Karabük Şube Başkanı Kenan Yılmaz'ın da konuşma yaptığı eylemi daha sonra sonlandıran grup dağıldı.