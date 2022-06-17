Özel halk otobüsüyle dolmuşun çarpıştığı kazada 1 kişi yaralandı

Karabük'te, özel halk otobüsüyle dolmuşun çarpışması sonucu yaralanan kadın tedavi altına alındı.
Sürücülerinin isimleri henüz öğrenilemeyen 78 AAN 654 plakalı özel halk otobüsü ile 78 M 0055 plakalı dolmuş, Yenişehir Mahallesi Necatibey Caddesi'nde çarpıştı.
Kazada dolmuşta bulunan Ayşe Cıbır (70) yaralandı.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Yaralı, sağlık ekiplerince olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Karabük Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
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