Özel halk otobüsüyle dolmuşun çarpıştığı kazada 1 kişi yaralandı - Son Dakika
Üye Girişi

Özel halk otobüsüyle dolmuşun çarpıştığı kazada 1 kişi yaralandı

17.06.2022 17:14

Karabük'te, özel halk otobüsüyle dolmuşun çarpışması sonucu yaralanan kadın tedavi altına alındı.

Karabük'te, özel halk otobüsüyle dolmuşun çarpışması sonucu yaralanan kadın tedavi altına alındı.

Sürücülerinin isimleri henüz öğrenilemeyen 78 AAN 654 plakalı özel halk otobüsü ile 78 M 0055 plakalı dolmuş, Yenişehir Mahallesi Necatibey Caddesi'nde çarpıştı.

Kazada dolmuşta bulunan Ayşe Cıbır (70) yaralandı.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralı, sağlık ekiplerince olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Karabük Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

YORUMLAR
500
2 kamyonun çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı 2 kamyonun çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı Muğla'da yolcu otobüsü ile tırın çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı Muğla'da yolcu otobüsü ile tırın çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı
Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Özel halk otobüsüyle dolmuşun çarpıştığı kazada 1 kişi yaralandı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
17:50 Polise yumruk atan Diyarbakır Milletvekili Salihe Aydeniz hakkında 3 ayrı suçlama yer aldı
17:44 Fenerbahçe'nin efsane futbolcusu Volkan'ın eşi Zeynep Demirel'den gündem olacak poz! "Senin yaptığını az kadın yapabilir"
17:42 Acun Ilıcalı'nın Lewandowski paylaşımı heyecanlandırdı: Neden olmasın
17:39 Adanalı dizisinin yıldızıydı! Ünlü oyuncu Tuğçe Özbudak'ın son halini görenler tanıyamıyor
17:26 Putin'den "gıda krizi" açıklaması: Fiyatlar çok daha güçlü artacak, bunun sorumlusu ABD ve Avrupa
17:22 Emirgan Korusu'nda 130 ağacın izinsiz kesildiği ihbarı sonrası İBB'den açıklama geldi
17:21 Ünlü modelden gündem olacak Pique açıklaması: Kalçalarımın gerçek olup olmadığını sordu
17:08 Fenerbahçe Beko'da beklenen oldu! Koç Djordjevic ile yollar ayrıldı
16:41 Meral Akşener'in önünü kesen çocuklar ağlayarak: Ekonomik koşullar nedeniyle test kitabı alamadım
16:16 Sadio Mane'den tartışılacak açıklama: Evleneceğim kadın sosyal medya kullanmamalı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.06.2022 17:55:12. #1.13#
SON DAKİKA: Özel halk otobüsüyle dolmuşun çarpıştığı kazada 1 kişi yaralandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement