İhbar üzerine olay yerine HAYDİ (Hayvan Durum İzleme) ve Karabük Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler, bir süre önce park edildiği belirlenen otomobilin motor kısmında kedi yavrusu olduğunu gördü.

Kaynak: AA

Demir Çelik, İtfaiye, Karabük, kedi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Karabük'te sürücüsü il dışında olan otomobilin motoruna giren kedi yavrusu kurtarıldı - Son Dakika

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