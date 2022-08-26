Karabük'te sürücüsü il dışında olan otomobilin motoruna giren kedi yavrusu kurtarıldı - Son Dakika
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Karabük'te sürücüsü il dışında olan otomobilin motoruna giren kedi yavrusu kurtarıldı

26.08.2022 12:42
Karabük'te sürücüsü il dışında olan otomobilin motoruna giren kedi yavrusu kurtarıldı

Karabük'te park halinde bulunan otomobilin motor kısmına giren kedi yavrusu 3 saatlik çalışmanın ardından bulunduğu yerden çıkarıldı.

Karabük'te park halinde bulunan otomobilin motor kısmına giren kedi yavrusu 3 saatlik çalışmanın ardından bulunduğu yerden çıkarıldı.

Karabük Demir Çelik Fabrikaları (KARDEMİR) önünden geçen Karabük Hayvanseverler ve Sokak Hayvanlarını Koruma Derneği Başkanı Serpil Gülen, bir otomobilden kedi sesi geldiğini duydu.

Gülen, durumu polis ve itfaiye ekiplerine bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine HAYDİ (Hayvan Durum İzleme) ve Karabük Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler, bir süre önce park edildiği belirlenen otomobilin motor kısmında kedi yavrusu olduğunu gördü.

Ekipler, yavruyu otomobilin motor kısmından çıkarmak için ulaşmaya çalıştıkları sürücünün il dışında olduğunu öğrendi.

Kedi yavrusu, ekiplerin ve vatandaşların 3 saatlik çalışması sonucu mahsur kaldığı yerden çıkarılarak Gülen'e teslim edildi.

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Kaynak: AA

Demir Çelik, İtfaiye, Karabük, kedi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Karabük'te sürücüsü il dışında olan otomobilin motoruna giren kedi yavrusu kurtarıldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Karabük'te sürücüsü il dışında olan otomobilin motoruna giren kedi yavrusu kurtarıldı - Son Dakika
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