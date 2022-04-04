Karabük'te park halindeki minibüs yandı - Son Dakika

Karabük'te park halindeyken yanan minibüs kullanılamaz hale geldi.
Şirinevler Mahallesi Hasan Doğan Spor Tesisleri önünde park halindeki minibüste henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Alevlerin tamamını kapladığı araçta küçük çaplı patlamalar yaşandı.
Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekibi sevk edildi.
Karabük Belediyesi itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangın nedeniyle minibüs kullanılamaz hale geldi.
Araçta soğutma çalışması yapıldı.
Kaynak: AA
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