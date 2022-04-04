Karabük'te park halindeki minibüs yandı - Son Dakika
Üye Girişi

Karabük'te park halindeki minibüs yandı

04.04.2022 05:15
Karabük'te park halindeki minibüs yandı

Karabük'te park halindeyken yanan minibüs kullanılamaz hale geldi.

Karabük'te park halindeyken yanan minibüs kullanılamaz hale geldi.

Şirinevler Mahallesi Hasan Doğan Spor Tesisleri önünde park halindeki minibüste henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Alevlerin tamamını kapladığı araçta küçük çaplı patlamalar yaşandı.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekibi sevk edildi.

Karabük Belediyesi itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangın nedeniyle minibüs kullanılamaz hale geldi.

Araçta soğutma çalışması yapıldı.

YORUMLAR
500
Fırtınanın kopardığı elektrik telleri yangın çıkardı Fırtınanın kopardığı elektrik telleri yangın çıkardı

Şirinevler, Karabük, Minibüs, Yangın, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Karabük'te park halindeki minibüs yandı - Son Dakika


Son Dakika
00:53 Dünya devleri Hakan Çalhanoğlu'nu konuşuyor! Inter, Juventus'u milli futbolcumuzun attığı golle 1-0 mağlup etti
00:40 Macaristan'daki genel seçimin sonucu belli oldu! Fidesz-KDNP koalisyonu kazandı
00:33 Fenerbahçe'den 7 yıl önce takım otobüsünün kurşunlanmasıyla ilgili açıklama: Biz kabul etmiyoruz
00:26 4 Nisan'da başlıyor! Rusya, Türkiye'nin girişimiyle Mariupol'den tahliyeler için koridor açacağını duyurdu
00:11 Oyuncu Tuna Tunalı neredeyse gözünden oluyordu! Sevmeye çalıştığı köpeğin saldırısına uğradı
23:58 Taraftarlar mest oldu! Valerien Ismael'in Beşiktaş'ın attığı gole verdiği tepki sosyal medyayı salladı
23:24 Rus ordusu bölgeden temizlendi! Sokaklarda 410 sivilin cesedi bulundu
23:21 Eski hakem Ahmet Çakar'dan bomba iddia geldi! Trabzonspor-Beşiktaş maçı geçersiz sayılabilir
23:19 Abdullah Avcı şampiyonluk hakkında ilk kez böyle konuştu: Bayrakları hazırlasınlar, kutlamalara başlasınlar
22:33 Bu karşılaşmada her şey yaşandı! Trabzonspor - Beşiktaş maçı berabere bitti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.04.2022 05:21:17. #1.11#
SON DAKİKA: Karabük'te park halindeki minibüs yandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement