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Karabük'te parmağı kopan işçi hastaneye kaldırıldı - Son Dakika

Karabük'te parmağı kopan işçi hastaneye kaldırıldı

06.11.2021 13:25
Karabük'te parmağı kopan işçi hastaneye kaldırıldı

Karabük'te demir çelik haddehanesinde meydana gelen iş kazasında parmağı kopan işçi hastaneye kaldırıldı.

Karabük'te demir çelik haddehanesinde meydana gelen iş kazasında parmağı kopan işçi hastaneye kaldırıldı.

Organize Sanayi Bölgesi'nde faaliyet gösteren demir çelik haddehanesinde çalışan Y.Ç'nin eline demir profil çarptı.

Parmağı koptuğu belirlenen işçi, sağlık ekiplerince Karabük Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürüldü.

Ankara'ya sevk edilen işçinin kopan parmağının dikilmesi için ameliyata alınacağı öğrenildi.

Organize Sanayi Bölgesi, Karabük, işçi, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Karabük'te parmağı kopan işçi hastaneye kaldırıldı - Son Dakika


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