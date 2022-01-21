Karabük'te pazar yeri çatısı böyle çöktü - Son Dakika

Karabük'te pazar yeri çatısı böyle çöktü

KARABÜK - Karabük'te 3 gün etkili olan kar yağışı sonrası biriken kar ağırlığını kaldıramayan çatılarda çökmeler meydana geldi.

10 yıl aradan sonra en etkili kar yağışının görüldüğü Karabük'te olumsuzluklar yaşanmaya devam ediyor. Şirinevler Pazar Yeri'nin çatısının bir kısmı yoğun kar yağışı sonrası biriken kar ağırlığını kaldıramayarak çökerken bazı bölgeleri çökme tehlikesiyle karşı karşıya kaldı. Demirlerin yardımıyla çökmenin engellenmeye çalışıldığı pazar yerinde Karabük Belediyesi Zabıta ekipleri şerit çekilerek güvenlik önlemi alındı.

Kemal Oyman mevkiindeki Anteplioğlu Sanayi Sitesi'nde iki gün önce iş yerinin çatısının çöktüğü ve bir aracın zarar gördüğü anlar ise güvenlik kamerasına yansıdı.

'Ahır kar altında kaldı'

Öte yandan Yenice ilçesine bağlı Değirmenyanı Köyü Bostancılar Mahallesinde köy muhtarı İhsan Kurt'a ait ahır kar ağırlığına dayanamayarak çöktü. Meydana gelen olay anında sadece yavru köpeklerin bulunduğu ahırda maddi zararın oluştuğu öğrenilirken ahır kar altında kaldı.