Karabük'te pazarda koronavirüs önlemlerine uyuldu - Son Dakika
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Karabük'te pazarda koronavirüs önlemlerine uyuldu

26 dakika önce

Karabük'te pazarda koronavirüs önlemlerine uyulduKARABÜK'te, pazarda tezgah açan esnaflar eldiven kullanırken, müşterilerin ürünlerini seçerek almalarına izin verilmedi.

Karabük'te pazarda koronavirüs önlemlerine uyuldu

KARABÜK'te, pazarda tezgah açan esnaflar eldiven kullanırken, müşterilerin ürünlerini seçerek almalarına izin verilmedi. Karabük'te Cuma günleri kurulan halk pazarında esnaflar, Ticaret Bakanlığı'nın koronavirüs ile aldığı kararları yerine getirdi. Esnaflar eldiven kullanırken, meyve ve sebzelerin seçilerek satın alınmasına izin vermedi. Esnaflar, ürünleri kendileri poşetlere koyarak sattı. Esnaf Bahattin Karaeşme, 'Vatandaşlarımızın duyarlı olması lazım. Koranavirüsten dolayı vatandaşlarımızın da aynı hassasiyeti göstermesini istiyoruz. Bu durum geçene kadar birbirimizi idare etmek zorundayız.' dedi. Müşterilerin bu durumu anlayışla karşıladığını belirten Kemal Bedir ise, 'Derneğimizin dağıtmış olduğu eldivenlerle mümkün oldukça müşterilerimize seçtirmiyoruz, biz yardımcı oluyoruz. Zaten müşterilerimizin birçoğunun eldiveni var. Eldiveni olanlar kendileri bazen alabiliyorlar ama gereğince biz yardım ediyoruz. Müşterilerimiz bu durumu anlayışla karşılıyor, herkes yeterince bilinçlendi.' diye konuştu.

Karabük'te pazarda koronavirüs önlemlerine uyuldu

Gümrük Ve Ticaret Bakanlığı, Karabük, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.03.2020 11:31 Kaynak: DHA

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