Karabük'ün Yenice ilçesinde, pikap ile kamyonun çarpışması sonucu bir kişi ağır yaralandı.
Berke Yirmibeş (23) idaresindeki 78 YA 525 plakalı pikap, Yenice- Zonguldak kara yolu Ibrıcak köyü yakınlarında sürücüsünün ismi henüz öğrenilemeyen 34 HD 312 plakalı odun yüklü kamyonla çarpıştı.
Kazada sürücü Berke Yirmibeş ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Ambulansla Karabük Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edilen Berke Yirmibeş'in AK Parti Yenice İlçe Başkanı Erdal Yirmibeş'in oğlu olduğu öğrenildi.
Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Karabük'te pikap ile kamyon çarpıştı: 1 yaralı - Son Dakika