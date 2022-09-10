İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, 12 Eylül 'de başlayacak yeni eğitim ve öğretim yılı öncesinde dezavantajlı konumda bulunan mahallelerde oturan öğrenciler unutulmadı.

Kaynak: AA

12 Eylül Darbesi, Karabük, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Karabük'te polis ekipleri öğrencilere okul çantası dağıttı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.