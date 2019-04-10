Son Dakika Haberleri: Karabük'te Polis Haftası Kutlamasında Off-road Gösterisi

Karabük'te Polis Haftası Kutlamasında Off-road Gösterisi

45 dakika önce

KARABÜK'te, Türk Polis Teşkilatı'nın kuruluşunun 174'üncü yıl dönümü kutlamalarında yapılan off-road gösterisi nefes kesti.

Karabük'te Polis Haftası Kutlamasında Off-road Gösterisi, System.String[]
KARABÜK'te, Türk Polis Teşkilatı'nın kuruluşunun 174'üncü yıl dönümü kutlamalarında yapılan off-road gösterisi nefes kesti.

Karabük'te Ömer Lütfi Özaytaç Caddesi'nde Karabük Bisiklet Derneği, Müzekent Motosiklet Kulübü ile Karabük Safranbolu Otomobil ve Doğa Sporları Arama Kurtarma Kulübü Derneği (KARDOFF) üyelerinin polis yelekleriyle ve araçlarıyla kortej geçişi alkışlarla izlenirken, 2 arazi aracı drift attı. Kent Meydanı'nda düzenlenen törene İl Emniyet Müdürü Sırrı Tuğ, Karabük Polis Meslek Eğitim Merkezi Müdürü Cem Yelep, Atatürk Anıtı'na çelenk sundu. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunması sırasında üzerinde polis üniforması bulunan çocuklar, polis anne ve babalarının önünde selam verdi. Törende öğrenciler şiirler okudu.

Karabük Emniyet Müdürü Sırrı Tuğ, "Kurulduğu günden bu yana kanunlar ve yasalar çerçevesinde görevini cesaretle ve fedakarlıklarla yerine getiren kahraman Türk polisi devletin bekası, milletin birlik ve beraberliği için ettiği kutsal yemine bağlı kalarak gerektiğinde kanını ve canını feda ederek şehit olmaktan çekinmemiştir. ve bundan sonra da asla çekinmeyecektir" dedi.

Konuşmaların ardından kent meydanının yan tarafında boş alanda özel olarak hazırlanan parkurda off-road gösterisi düzenlendi. İl Emniyet Müdürü Sırrı Tuğ'un başlattığı gösteride ilk araçta yardımcı pilot olarak yer alan Karabük Valisi Fuat Gürel, "Ben de küçük bir heyecan olsun diye dahil oldum. Çok heyecanlıydı, hoşuma gitti, güzeldi. Gerçekten heyecan verici, güzel bir spor." diye konuştu. Vatandaşlardan bazıları bariyer gerisinden bazıları da su tankerinin tepesinden gösteriyi izledi. Nefes kesen gösteri 1 saat sonra sona erdi. - K
Haber Yayın Tarihi : 10.04.2019 04:24 Kaynak: DHA
Karabük, Polis, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Okuldan Atılan 8'inci Sınıf Öğrencisinin Ailesi, Okulu Basıp İdarecileri Dövdü Survivor Türkiye Yunanistan'da Elenen İsim Belli Oldu TUSAŞ'tan Türkiye'de Uçak ve Helikopter Üretimi İçin Dev Tesis Park Halindeki Aracın Lastiklerini Çaldılar
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.4.2019 17:09:05. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Karabük'te Polis Haftası Kutlamasında Off-road Gösterisi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]