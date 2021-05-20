Polis memuru izin gününde motosiklet kazasında yaralandı - Son Dakika

Karabük'te motosikletin devrilmesi sonucu polis memuru yaralandı.
Emniyet Müdürlüğünde görevli polis memuru Bekir T'nin kullandığı (26) 78 SG 857 motosiklet, Beşbinevler 75. Yıl Mahallesi 36. Cadde'de 78 AB 127 plakalı otomobile çarpmamak için manevra yaptı.
Bu sırada sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu motosiklet devrildi.
Kazada, kafası otomobilin tekerine çarpan Bekir T. yaralandı.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
İzin gününde olduğu öğrenilen Bekir T, 112 Acil Servis ekiplerince Karabük Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kaynak: AA
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