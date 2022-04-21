Polis, motosikletleri ile tehlikeli yolculuk yapan sürücüleri arıyor - Son Dakika
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Polis, motosikletleri ile tehlikeli yolculuk yapan sürücüleri arıyor

21.04.2022 01:20

Karabük'te polis, motosikletin önünü havaya kaldırarak hız yapan sürücülerin peşine düştü.

Karabük'te polis, motosikletin önünü havaya kaldırarak hız yapan sürücülerin peşine düştü.

Karabük- Kastamonu karayolunda bazı sürücüler, motosikletin önünü havaya kaldırarak ilerledi.

Saate 299 kilometre hıza ulaşan motosiklet sürücüleri, hem kendilerini hem de trafiği tehlikeye düşürdüğü anları kask kamerası ile kaydetti.

Polis, görüntülerin sosyal medya hesaplarından yayınlanması üzerine motosiklet sürücülerinin tespiti için çalışma başlattı

Polis, motosikletleri ile tehlikeli yolculuk yapan sürücüleri arıyor
Polis, motosikletleri ile tehlikeli yolculuk yapan sürücüleri arıyor
Polis, motosikletleri ile tehlikeli yolculuk yapan sürücüleri arıyor
Polis, motosikletleri ile tehlikeli yolculuk yapan sürücüleri arıyor

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Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Polis, motosikletleri ile tehlikeli yolculuk yapan sürücüleri arıyor - Son Dakika


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