Polise mukavemet gösterdiği iddiasıyla gözaltına alınan kişi ile 2 yakını serbest bırakıldı - Son Dakika

Polise mukavemet gösterdiği iddiasıyla gözaltına alınan kişi ile 2 yakını serbest bırakıldı
28.03.2021 21:15
Karabük'te yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri denetimi sırasında kimlik soran polisle tartışıp mukavemet gösterdiği iddiasıyla gözaltına alınan kişi ile 2 yakını serbest bırakıldı.
Karabük'te yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri denetimi sırasında kimlik soran polisle tartışıp mukavemet gösterdiği iddiasıyla gözaltına alınan kişi ile 2 yakını serbest bırakıldı.
Alınan bilgiye göre, dün kentin işlek yerlerinden Kemal Güneş Caddesi'nde denetim sırasında kimlik soran polisle tartışıp mukavemet gösterdiği iddiasıyla gözaltına alınan D.S. (21) ile annesi A.K. ve kız kardeşi A.A.K'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Adliyeye sevk edilen 3 kişi mahkemece serbest bırakılırken, D.S. ile kız kardeşi A.A.K. hakkında adli kontrol tedbirleri uygulandı.
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