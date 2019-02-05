Karabük'te Polisler Kan Vermek İçin Sıraya Girdi

Karabük Emniyet Müdürlüğü personeli, Türk Kızılayı'na kan bağışında bulunarak Türkiye genelinde devam eden bağış kampanyasına destek verdi.

Karabük Emniyet Müdürlüğü personeli, Türk Kızılayı'na kan bağışında bulunarak Türkiye genelinde devam eden bağış kampanyasına destek verdi.



İl Emniyet Müdürü Sırrı Tuğ, Kızılay çadırının önünde uzun kuyruklar oluşturan polislerle tek tek tokalaşıp, "Kan veren bütün meslektaşlarıma teşekkür ediyorum" dedi.



Karabük İl Emniyet Müdürlüğü ve Türk Kızılay Karabük Şubesi'nin 'Polis Kızılay ele ele, haydi kan vermeye' sloganıyla kan bağışı kampanyası düzenlendi. Kemal Güneş Caddesi'nde kurulan Kızılay çadırı önünde polisler kan bağışında bulunmak için sıraya girdi. İl Emniyet Müdürü Sırrı Tuğ, kan bağışında bulunan polislerle tek tek tokalaşıp teşekkür etti. Personeliyle birlikte kan veren Sırrı Tuğ, Emniyet Genel Müdürü Celal Uzunkaya'nın başlattığı kampanyaya destek verdiklerini söyleyerek, "Ülke genelindeki kampanyaya biz de Karabük Emniyet Müdürlüğü'ndeki tüm arkadaşlarımızla birlikte destek vermek için buradayız. Kızılay'ımızın hizmetleri yadsınamaz. Hizmet söz konusu olduğunda ülke içinde ve dışında her zaman herkesin yanında olan bu teşkilatın yanındayız. Kan veren bütün meslektaşlarıma teşekkür ediyorum" dedi.



Serkan Kahveci ise kanın acil ihtiyaç olduğundan ve tek teminin de kan bağışçılar olduğunu kaydederek, kan veren tüm emniyet mensuplarına teşekkür etti.



Türk Kızılay Karabük Şube Başkanı Mehmet Uzun da "Kış ayları kan bağışı yönüyle en zayıf dönemlerimiz. Bunu da kampanyalarla aşmaya çalışıyoruz. Sağ olsun emniyet müdürümüz ve teşkilatımız bu konuda bize büyük bir destek verdiler. Çok güzel bir organizasyon oldu. Bugün için 100'ün üzerinde kan bağışı bekliyoruz. Karabük sakin bir yer ama Türkiye genelinde düşündüğümüz kan ihtiyaçları çok fazla oluyor. Her yıl kotamızı arttırmaya çalışıyoruz. 2018 yılında 16 bini geçtik ve bu yılda bu rakamı geçmek istiyoruz" " diye konuştu. - KARABÜK

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