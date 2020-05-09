Karabük'te polisten çocuklara sürpriz ziyaret - Son Dakika

Karabük'te Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekipleri, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında sokağa çıkmaları kısıtlanan çocukları evlerinde ziyaret etti.

İl Emniyet Müdürü Sırrı Tuğ'un talimatı ile yapılan ziyarette, özellikle ilkokul çağındaki çocuklara yönelik olarak, çocukların teknoloji bağımlılığı, bilgisayar, telefon tablet oyunlarından uzak kalmaları ve kitap okuma alışkanlığı kazanmalarına katkı sağlamak adına il genelinde tüm mahallelerde, mahalle muhtarları ile koordineli olarak çocuklara kitap hediye edildi.

Emniyet Müdürü Tuğ, yaptığı açıklamada, geleceğin teminatı olan çocukların ve vatandaşların her zaman hizmetinde olduklarını söyledi.

Çocukların verilen hediyelere kayıtsız kalmadıklarını belirten Tuğ, "Çocuklar duygularını kağıda döktükleri resimleri personellerimize takdim etmişlerdir." dedi.