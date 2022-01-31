Karabük'te polisten kaçan şüpheli kovalamaca sonucu yakalandı - Son Dakika

Karabük'te polisin "dur" ihtarına uymayıp kaçan şüpheli, kovalamaca sonucu gözaltına alındı.
İl merkezinde devriye görevini sürdüren İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, durumundan şüphelendikleri bir kişiyi takibe aldı.
Polisleri fark ederek kaçan zanlı Ö.K, kısa süreli kovalamacanın ardından yakalandı.
Gözaltına alınan şüphelinin üst aramasında ruhsatsız tabanca ele geçirildi.
Şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.
Kaynak: AA
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