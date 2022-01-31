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Karabük'te polisten kaçan şüpheli kovalamaca sonucu yakalandı - Son Dakika

Karabük'te polisten kaçan şüpheli kovalamaca sonucu yakalandı

31.01.2022 19:56
Karabük'te polisten kaçan şüpheli kovalamaca sonucu yakalandı

Karabük'te polisin "dur" ihtarına uymayıp kaçan şüpheli, kovalamaca sonucu gözaltına alındı.

Karabük'te polisin "dur" ihtarına uymayıp kaçan şüpheli, kovalamaca sonucu gözaltına alındı.

İl merkezinde devriye görevini sürdüren İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, durumundan şüphelendikleri bir kişiyi takibe aldı.

Polisleri fark ederek kaçan zanlı Ö.K, kısa süreli kovalamacanın ardından yakalandı.

Gözaltına alınan şüphelinin üst aramasında ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

Şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

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Emniyet Müdürlüğü, Karabük, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Karabük'te polisten kaçan şüpheli kovalamaca sonucu yakalandı - Son Dakika


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