Karabük'te protokol üyelerinden Ramazan Bayramı mesajları - Son Dakika

Karabük Valisi Fuat Gürel ve protokol üyeleri, Ramazan Bayramı dolayısıyla birer mesaj yayımladı.

Vali Gürel, mesajında, büyük bir manevi huzurla idrak edilen ramazanı tamamlayarak bayrama erişmenin sevincini yaşadıklarını belirtti.

Gürel, mesajında, "Evlerinde sabırla bekleyen büyüklerimizin ellerini öpüyor, ömrünün en hareketli dönemlerini evde geçiren çocuklarımızı kucaklıyor, bu süreçte dahi çalışarak günlük hayatımızın devamını sağlayan tüm vatandaşlarımıza ve kamu görevlilerimize teşekkür ederek Ramazan Bayramı'nızı en kalbi duygularımla kutluyorum." ifadelerine yer verdi.

AK Parti Karabük milletvekilleri Cumhur Ünal ve Niyazi Güneş, Bağımsız Karabük Milletvekili Hüseyin Avni Aksoy, Belediye Başkanı Rafet Vergili, Karabük Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Refik Polat, Safranbolu Kaymakamı Mehmet Türköz, Safranbolu Belediye Başkanı Elif Köse, Karabük Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Mehmet Mescier, AK Parti İl Başkanı İsmail Altınöz, CHP İl Başkanı Abdullah Çakır, MHP İl Başkanı Adem Kar, Karabük Gazeteciler ve İletişim Derneği Başkanı ve Küresel Gazeteciler Konseyi Karabük Temsilcisi Serap Karaoğlu da Ramazan Bayramı dolayısıyla birer mesaj yayımladı.