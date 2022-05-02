Karabük'te protokol üyelerinden Ramazan Bayramı mesajları - Son Dakika

Karabük Valisi Fuat Gürel ve protokol üyeleri, Ramazan Bayramı dolayısıyla birer mesaj yayımladı.

Vali Gürel, mesajında, büyük bir manevi huzurla idrak edilen ramazanı tamamlayarak bayrama erişmenin sevincini yaşadıklarını belirterek, şunları kaydetti:

"Bu rahmet, mağfiret ve bereket ayında elimizden geldiğince iftarlarımızı ve sahurlarımızı hep birlikte vatandaşlarımızla geçirdik. Ramazan ayında paylaşmanın en güzel örneklerini sergiledik. Ramazan Bayramı'nın tüm insanlığa, ülkemize ve Karabük'ümüze huzur, mutluluk ve bereket getirmesini diler, sevdiklerinizle birlikte güzel bayram geçirmeniz dileğiyle Ramazan Bayramı'nızı en içten duygularımla kutlarım."

AK Parti Karabük Milletvekilleri Cumhur Ünal ve Niyazi Güneş, Memleket Partisi Karabük Milletvekili Hüseyin Avni Aksoy, Belediye Başkanı Rafet Vergili, Karabük Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Refik Polat, Safranbolu Kaymakamı Mehmet Türköz, Safranbolu Belediye Başkanı Elif Köse, Karabük Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Mehmet Mescier, AK Parti İl Başkanı İsmail Altınöz, CHP İl Başkanı Abdullah Çakır, MHP İl Başkanı Adem Kar, Karabük Gazeteciler ve İletişim Derneği Başkanı ve Küresel Gazeteciler Konseyi Karabük Temsilcisi Serap Karaoğlu da Ramazan Bayramı dolayısıyla birer mesaj yayımladı.