Karabük'te protokolden kurumlara bayram ziyareti - Son Dakika

Karabük Valisi Fuat Gürel, milletvekilleri ve protokol üyeleri, kurumları ziyaret ederek çalışanların Kurban Bayramı'nı kutladı.

İlk olarak İl Jandarma Komutanlığına giden Gürel ve beraberindekiler, personelle bayramlaştı.

İl Emniyet Müdürlüğü, Karabük Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi, 112 Acil Çağrı Merkezi, İtfaiye Müdürlüğü ve Güleç Çocuk Evleri'ni de ziyaret eden protokol üyeleri, çalışanların bayramını kutladı.

Gürel'e, Karabük milletvekilleri Cumhur Ünal, Niyazi Güneş ve Hüseyin Avni Aksoy, İl Emniyet Müdürü Sırrı Tuğ, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Bahtiyar Yılmaz ile diğer protokol üyeleri eşlik etti.