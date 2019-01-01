Son Dakika Haberleri: Karabük'te Protokolün Yeni Yıl Ziyaretleri

Karabük'te Protokolün Yeni Yıl Ziyaretleri

1 saat önce

Karabük Valisi Fuat Gürel, yeni yıl dolayısıyla görev yapan polis ve jandarma ekiplerini ziyaret etti.

Karabük'te Protokolün Yeni Yıl Ziyaretleri, System.String[]
Karabük Valisi Fuat Gürel, yeni yıl dolayısıyla görev yapan polis ve jandarma ekiplerini ziyaret etti.

İlk olarak Melise köyü mevkisindeki jandarma noktasını ziyaret eden Gürel, personelin yeni yılını kutladı. Daha sonra Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü'ne geçen Gürel, görevli polislerle bir süre sohbet etti.

Gürel, ziyarette yaptığı konuşmada, vatanın ve milletin birliğini, huzur ve güvenliğini korumak adına tatil, bayram, yılbaşı demeden görev başında bulunan tüm güvenlik güçlerinin yeni yılını kutladı.

Polis ve jandarmanın soğuk havaya rağmen, vatandaşların huzur ve güvenini sağlamak için görevlerinin başında olduğunu ifade eden Gürel, "Allah, ilimizde ve ülkemizin değişik yerlerinde görevi başında bulunan güvenlik kuvvetlerimizin yardımcısı olsun." dedi.

Vali Gürel, Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesini ziyaret ederek, hasta ve hasta yakınları ile hastane personelinin yeni yılını kutladı.

Gürel, daha sonra huzurevi ve çocuk evlerine de ziyaretlerde bulundu.

Safranbolu Kaymakamı Ürkmezer'den ziyaret

Safranbolu Kaymakamı ve Belediye Başkanvekili Fatih Ürkmezer, yeni yıl dolayısıyla güvenlik güçleriyle bir araya geldi, Safranbolu Devlet Hastanesi'ni ziyaret etti.

Ziyaretine Bağlar Karakolu ile başlayan Ürkmezer, sırasıyla Tarihi Çarşı Karakol, Kazdağlı meydanındaki polis noktası, İlçe Jandarma Komutanlığı, İtfaiye Müdürlüğü, zabıta noktası ve belediyenin Beyaz Masa birimine ziyaret gerçekleştirdi.

Ürkmezer, yaptığı açıklamada, kaymakamlık ve belediye olarak vatandaşların yeni yıla huzurlu ve rahat bir şekilde girebilmeleri adına tüm çalışmaları tamamladıklarını kaydetti.

Ürkmezer'e, Safranbolu Emniyet Müdürü Osman Gül ve İlçe Jandarma Komutanı Jandarma Yüzbaşı Burak Ören de eşlik etti.

AK Parti Karabük Belediye Başkan adayı Uysal'dan ziyaret


AK Parti Karabük Belediye Başkan adayı Burhanettin Uysal, yeni yıl dolayısıyla 3 Nisan Polis Karakolu, Beşbin Evler Polis Karakolu, Bölge Trafik Şubesi, Karabük Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ile Fen İşleri, Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi ve özel hastane çalışanlarını ziyaret etti.


Uysal, yaptığı açıklamada, ülkenin güvenliğini tesis ettikleri için kahraman polis ve tüm emniyet teşkilatına şükranlarını iletti.

Yeni yılın huzur getirmesini temenni eden Uysal, "Bu vatanın birlik ve beraberliği için iç ve dış düşmanlara karşı mücadele ederken şehit olan tüm polis kardeşlerimizi rahmet ve minnetle yad ediyorum. Gazilerimize de sağlıklı ve huzurlu bir hayat diliyorum." dedi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.01.2019 04:25 Kaynak: AA

Jandarma, Polis, Karabük, Güncel
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