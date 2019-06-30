Karabük'te radarla hız denetimi yapıldı
47 dakika önce
Karabük'te yapılan radarla hız denetimlerinde, 75 sürücüye 19 bin 524 lira ceza kesildi.
Karabük
Haber Yayın Tarihi : 30.06.2019 09:50 Kaynak: AA
'te yapılan radarla hız denetimlerinde, 75 sürücüye 19 bin 524 lira ceza kesildi. Emniyet Müdürlüğü
Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü ile Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, radarla hız denetimi gerçekleştirdi.
Karabük- Ankara
ve Karabük- Safranbolu
kara yolu üzerinde yapılan kontrollerde, hız ihlalinde bulunan 75 sürücüye 19 bin 524 lira ceza uygulandı.
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