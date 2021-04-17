Karabük'te ramazan dolayısıyla 840 aileye 240 bin lira yardım yapıldı - Son Dakika

Vali Fuat Gürel, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfını ziyaret ederek Vakıf Müdürü Yasemin Canbaz'dan yürütülen yardım faaliyetleri hakkında bilgi aldı.

Ramazan ayı dolayısıyla Karabük merkezde 840 aileye 240 bin liralık nakdi yardımın yapıldığını, 100 ton patates ile 100 ton soğan ve şu an için 1711 koli gıda paketinin dağıtılmaya başlandığını aktaran Vali Gürel, "Rahmet, bereket ve mağfiret ayında tüm gücümüzle vatandaşlarımızın yanında olacağız. Hayırsever firmalarımıza ve kişilere de teşekkürlerimi iletiyorum." dedi.

Gürel, Toprak Mahsulleri Ofisi tarafından üreticiden alınan ve Karabük'e gelen 100 ton patatesten 51 tonu ve 100 ton soğandan da 26 tonu Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı tarafından depolara alındığını dile getirerek, "31 ton patates ile 17 ton soğanı ilçelerimize gönderdik. En kısa sürede vatandaşımıza dağıtımına başlayacağız. Salgın yaşanırken zorunlu olarak bu rahmet ayında vatandaşlarımızın sofralarına birebir konuk olamıyoruz ama onları gönlümüzde hissediyoruz. Devlet olarak onların her daim yanındayız ve hayır dualarına talibiz." ifadelerini kullandı.