Karabük'ün Safranbolu ilçesinde, refüje çarptıktan sonra takla atan hafif ticari araçtaki bir kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Tahsin Kılıç idaresindeki 09 ABE 555 plakalı hafif ticari araç, Kastamonu'dan Karabük istikametine seyir halindeyken Safranbolu ilçesi Çıraklar köyü yakınlarında sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi nedeniyle refüje çarparak takla attı.
İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Kazada, hafif ticari araçtaki Melek Kılıç (65) yaralandı.
Ambulansla kentteki özel bir hastaneye kaldırılan yaralının hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.
- Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Karabük'te refüje çarpan hafif ticari araç takla attı: 1 yaralı - Son Dakika