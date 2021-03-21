Refüje çarpan otomobildeki 2 kişi yaralandı - Son Dakika

Refüje çarpan otomobildeki 2 kişi yaralandı

Karabük'ün Yenice ilçesinde refüje çarpan otomobildeki iki kişi yaralandı.

Karabük'ün Yenice ilçesinde refüje çarpan otomobildeki iki kişi yaralandı. Atakan K. (19) yönetimindeki 78 AAU 557 plakalı otomobil, Yenice ilçesi Sanayi Kavşağı'nda refüje çarptı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kazada araçta sıkışan Özgür Y. (20), itfaiye tarafından kurtarıldı. Sağlık ekiplerince Karabük Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan yaralı sürücü ile Özgür Y'nin hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi.

Son Dakika

Günün ilk derbisinde kazanan Beşiktaş! Fenerbahçe'nin gençleri de içerde kayıp

HDP'den Gergerlioğlu'nun gözaltına alınmasıyla ilgili açıklama: Bugün bize olanlar, yarın tüm muhalefetin başına gelecek

Van'daki Nevruz kutlamalarında korku dolu anlar! Ateş bir anda parladı, birçok kişi yanma tehlikesi atlattı

Kimse ne olduğunu anlayamadı! Çırılçıplak stüdyoyu basan kadın, sunucuya saldırdı

Gündüzleri binlerce insanın ziyaret ettiği Tahtakale mahallesinin nüfusunu duyanlar kulaklarına inanamıyor

"Var odası" programında Evren Turhan ve Emre Bol birbirlerine girdiler

Ölüm onu ıssız bir sokakta yakaladı! Cansız bedenini yoldan geçen vatandaşlar fark etti

Genç kızı sokak ortasında yere yatırıp tekme tokat dövdüler! Dehşet veren o anlar kamerada