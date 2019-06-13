Karabük'te sağanak
1 saat önce
Karabük'te etkili olan kuvvetli sağanağın ardından iki köyü birbirine bağlayan yol ulaşıma kapandı.
Karabük
Haber Yayın Tarihi : 13.06.2019 11:18 Kaynak: AA
'te etkili olan kuvvetli sağanağın ardından iki köyü birbirine bağlayan yol ulaşıma kapandı.
Merkeze bağlı Kadıköy
ve Güneşli
köyü arasında bulunan grup yolu sağanak nedeniyle dağdan kopan kaya parçaları ve selin menfezi tıkaması sonucu ulaşıma kapandı.
Güneşli Köyü Muhtarı İlyas Kuşoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kaya parçalarının yolu ulaşıma kapattığını ifade ederek, "Sağanağın ardından menfezler tıkandı. İl Özel İdareye bağlı ekipler gelerek gerekli çalışmayı yaptı ve yolumuzu açtı. Emeği geçen herkese teşekkür ederim." dedi.
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