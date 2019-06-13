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Karabük'te sağanak

1 saat önce

Karabük'te etkili olan kuvvetli sağanağın ardından iki köyü birbirine bağlayan yol ulaşıma kapandı.

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Karabük'te etkili olan kuvvetli sağanağın ardından iki köyü birbirine bağlayan yol ulaşıma kapandı.
Merkeze bağlı Kadıköy ve Güneşli köyü arasında bulunan grup yolu sağanak nedeniyle dağdan kopan kaya parçaları ve selin menfezi tıkaması sonucu ulaşıma kapandı.
Güneşli Köyü Muhtarı İlyas Kuşoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kaya parçalarının yolu ulaşıma kapattığını ifade ederek, "Sağanağın ardından menfezler tıkandı. İl Özel İdareye bağlı ekipler gelerek gerekli çalışmayı yaptı ve yolumuzu açtı. Emeği geçen herkese teşekkür ederim." dedi.
Haber Yayın Tarihi : 13.06.2019 11:18 Kaynak: AA
Kadıköy, Güneşli, Karabük, Güncel
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