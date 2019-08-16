Son Dakika Haberleri: Karabük'te sağanak
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Karabük'te sağanak

43 dakika önce

Karabük'te etkili olan sağanak nedeniyle bazı yollar su altında kaldı.

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Karabük'te etkili olan sağanak nedeniyle bazı yollar su altında kaldı.
Şehir merkezi Yeşil, Kurtuluş ve 100. Yıl mahallelerinde etkili olan kuvvetli yağış, hayatı olumsuz etkiledi.
Sağanak nedeniyle bazı yollarda oluşan su birikintileri araçların trafikte ilerlemesini zorlaştırdı, uzun araç kuyrukları oluştu.
Belediye ekiplerince tıkanan mazgallar temizlenerek, su tahliye çalışması yapıldı.

Öte yandan, Valilik'ten yapılan açıklamada, Bartın, Bolu, Düzce, Karabük ve Zonguldak'ta beklenen sağanak ve gök gürültülü sağanağın yarın öğle saatlerinden itibaren, pazar akşam saatlerine kadar yerel olarak kuvvetli, yer yer çok kuvvetli olacağının tahmin edildiği vurgulanarak, vatandaşların meydana gelmesi muhtemel ani sel, su baskını, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar ve küçük çaplı dolu yağışı gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olmaları istendi.
Karabük, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 16.08.2019 06:01 Kaynak: AA
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