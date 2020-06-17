Karabük'te sağanak - Son Dakika

Karabük'te sağanak yaşamı olumsuz etkiliyor.

Kentte öğlen saatlerinden itibaren başlayan sağanak nedeniyle caddelerde su birikintileri oluştu.

Vatandaşlar şemsiye ve yağmurluklarıyla yağıştan korunmaya çalışırken, sürücüler su birikintileri nedeniyle yolda güçlükle ilerledi.

Polis ekipleri, trafik akışının aksamaması için önlem alarak yolda kalan sürücülere yardımcı olurken, belediye ekipleri de olumsuzluk yaşanmaması için sokak ve caddelerde çalışma yaptı.

Meteoroloji yetkilileri, gelecek hafta başına kadar bölge genelinde dolu ve kuvvetli yağışın etkili olabileceğini bildirdi.