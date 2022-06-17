Sağanak etkili oldu - Son Dakika
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Sağanak etkili oldu

17.06.2022 16:26

Etkili olan sağanak Yollarda su birikintisi oluşması Karabük'te sağanak etkili oldu KARABÜK - Karabük'te sağanak, günlük hayatı olumsuz etkiledi.

Etkili olan sağanak

Yollarda su birikintisi oluşması Karabük'te sağanak etkili oldu

KARABÜK - Karabük'te sağanak, günlük hayatı olumsuz etkiledi.

Kentte aniden başlayan ve zaman zaman etkisini arttıran sağanak nedeniyle bazı yollarda su birikintileri oluştu.

İl merkezi ile Eskipazar ilçesindeki ana ve ara yollarda zaman zaman trafik akışı aksadı.

Hava sıcaklığının 30 derece ölçüldüğü kentte, yağışın aralıklarla etkili olması bekleniyor.

Belediye ve karayolları ekipleri, su biriken yollarda çalışma yürütüyor.

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Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

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