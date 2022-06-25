Sağanak etkili oldu (3) - Son Dakika
Üye Girişi

Sağanak etkili oldu (3)

25.06.2022 13:31

Karabük'te sağanak, günlük yaşamı olumsuz etkiledi.

Karabük'te sağanak, günlük yaşamı olumsuz etkiledi.

Kentte iki gündür aralıklarla etkili olan sağanak nedeniyle yollarda su birikintileri oluşması

sonucu sürücüler trafikte yavaş ilerledi.

Sağanak nedeniyle kent genelinde derelerde su seviyesi yükseldi.

Kentte şiddeti azalan yağış aralıklarla devam ediyor.

Karabük Valiliği; sel, su baskını, heyelan, yıldırım, ulaşımda aksamalar ile yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması uyarısında bulundu.

YORUMLAR
500
Havza'da sağanak ve dolu etkili oldu Havza'da sağanak ve dolu etkili oldu Ardahan'ın Posof İlçesinde sağanak ve dolu etkili oldu Ardahan'ın Posof İlçesinde sağanak ve dolu etkili oldu
Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Sağanak etkili oldu (3) - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
19:08 Real Madrid ile sözleşmesi sona eren Gareth Bale, ABD ekibiyle 1 yıllık kontrat imzalayacak
18:58 Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın dile getirdiği idam cezasına 6'lı masadaki Karamollaoğlu destek verdi
18:54 Fırat Kalkanı bölgesinde 5, Pençe-Kilit bölgesinde ise 2 terörist etkisiz hale getirildi
18:13 Beşiktaş, Wout Weghorst ile anlaşmaya varmak üzere! Golcü İstanbul'a geliyor
17:44 Fenerbahçe Danilo Pereira'yı renklerine katmak istiyor! Teknik direktör Jorge Jesus devrede
17:05 Cumhurbaşkanı Erdoğan, NATO Genel Sekreteri ile görüştü! İsveç ve Finlandiya'nın NATO'ya üyelik talebi hakkında hususla ele alındı
17:01 Futsal U19 Milli Takımımız hayat kurtardı! O anlar saniye saniye kameralara yansıdı
16:24 Demet Akalın, Nagihan'ın Survivor yarışmasından elenmesine sitem etti: Yazık günah
16:16 Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın idam açıklaması sonrası Adalet Bakanı Bekir Bozdağ yanıt verdi: Çalışmaya başladık
16:06 UEFA Başkanı, 2032 Avrupa Futbol Şampiyonası için Türkiye'nin güçlü bir aday olduğunu açıkladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.06.2022 19:22:03. #1.11#
SON DAKİKA: Sağanak etkili oldu (3) - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement