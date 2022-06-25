Sağanak etkili oldu (3)

Karabük'te sağanak, günlük yaşamı olumsuz etkiledi.
Kentte iki gündür aralıklarla etkili olan sağanak nedeniyle yollarda su birikintileri oluşması
sonucu sürücüler trafikte yavaş ilerledi.
Sağanak nedeniyle kent genelinde derelerde su seviyesi yükseldi.
Kentte şiddeti azalan yağış aralıklarla devam ediyor.
Karabük Valiliği; sel, su baskını, heyelan, yıldırım, ulaşımda aksamalar ile yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması uyarısında bulundu.
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