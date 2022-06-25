Karabük'te sağanak etkili oldu

KARABÜK'ün Yenice ilçesinde etkili olan sağanak sonrası derelerde su seviyesi yükselirken, yollar kısa sürede göle döndü.
Yenice ilçesi Şirinköy ve Değirmenyanı köylerinde etkili olan yağışın ardından derelerdeki su seviyesi yükseldi. Şirinköy-Hasankadı yolunda ise menfezlerin tıkanmasıyla göle dönen yollarda bölge halkı, zor anlar yaşadı. Suyun yola taşıdığı taşlar, ulaşımı aksatırken, ekipler de temizlik çalışması başlattı. Kaymakam Yasin Erdem, Şirinköy ve Değrimenyanı köyünde incelemelerde bulundu.
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