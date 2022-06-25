Yenice ilçesi Şirinköy ve Değirmenyanı köylerinde etkili olan yağışın ardından derelerdeki su seviyesi yükseldi. Şirinköy-Hasankadı yolunda ise menfezlerin tıkanmasıyla göle dönen yollarda bölge halkı, zor anlar yaşadı. Suyun yola taşıdığı taşlar, ulaşımı aksatırken, ekipler de temizlik çalışması başlattı. Kaymakam Yasin Erdem , Şirinköy ve Değrimenyanı köyünde incelemelerde bulundu.

Kaynak: DHA

su, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Karabük'te sağanak etkili oldu - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.