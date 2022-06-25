Karabük'te sağanak etkili oldu - Son Dakika
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Karabük'te sağanak etkili oldu

25.06.2022 15:32
Karabük'te sağanak etkili oldu

KARABÜK'ün Yenice ilçesinde etkili olan sağanak sonrası derelerde su seviyesi yükselirken, yollar kısa sürede göle döndü.

KARABÜK'ün Yenice ilçesinde etkili olan sağanak sonrası derelerde su seviyesi yükselirken, yollar kısa sürede göle döndü.

Yenice ilçesi Şirinköy ve Değirmenyanı köylerinde etkili olan yağışın ardından derelerdeki su seviyesi yükseldi. Şirinköy-Hasankadı yolunda ise menfezlerin tıkanmasıyla göle dönen yollarda bölge halkı, zor anlar yaşadı. Suyun yola taşıdığı taşlar, ulaşımı aksatırken, ekipler de temizlik çalışması başlattı. Kaymakam Yasin Erdem, Şirinköy ve Değrimenyanı köyünde incelemelerde bulundu.


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Kaynak: DHA

su, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Karabük'te sağanak etkili oldu - Son Dakika

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SON DAKİKA: Karabük'te sağanak etkili oldu - Son Dakika
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