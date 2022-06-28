Öte yandan, dün akşam Yenice merkezde kesilen elektrikler bugün itibarıyla yeniden verildi. Sağanak ilçe merkezindeki bazı bölgelerde elektrik hatlarına zarar vermiş, İnce Dere'nin taşmasının ardından ilçede herhangi bir olumsuzluk yaşanmaması için elektrikler tamamen kesilmişti.

Kaynak: AA

Zonguldak, Hisarcık, Karabük, Yenice, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Karabük'te sağanak hayatı olumsuz etkiledi - Son Dakika

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