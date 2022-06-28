Karabük'te sağanak hayatı olumsuz etkiledi - Son Dakika
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Karabük'te sağanak hayatı olumsuz etkiledi

28.06.2022 09:31
Karabük'te sağanak hayatı olumsuz etkiledi

Karabük'ün Yenice ilçesinde şiddetli yağış nedeniyle Karabük-Zonguldak kara yolu trafiğe kapatıldı.

Karabük'ün Yenice ilçesinde şiddetli yağış nedeniyle Karabük- Zonguldak kara yolu trafiğe kapatıldı.

İlçede önceki gün başlayan ve etkisini giderek artıran sağanak, Ibracak köyündeki kara yoluna zarar verdi.

Karayolları ekipleri, Yeşilköy mevkisinde bulunan barajın debisinin de artmasının ardından yaşanacak olumsuzluklara karşı yolu çift taraflı trafiğe kapattı.

Öte yandan, dün akşam Yenice merkezde kesilen elektrikler bugün itibarıyla yeniden verildi. Sağanak ilçe merkezindeki bazı bölgelerde elektrik hatlarına zarar vermiş, İnce Dere'nin taşmasının ardından ilçede herhangi bir olumsuzluk yaşanmaması için elektrikler tamamen kesilmişti.

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Kaynak: AA

Zonguldak, Hisarcık, Karabük, Yenice, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Karabük'te sağanak hayatı olumsuz etkiledi - Son Dakika

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