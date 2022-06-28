Karabük'te sağanak hayatı olumsuz etkiledi - Son Dakika
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Karabük'te sağanak hayatı olumsuz etkiledi

28.06.2022 22:11
Karabük'te sağanak hayatı olumsuz etkiledi

Karabük'ün Yenice ilçesinde şiddetli yağış nedeniyle dün gece trafiğe kapanan Karabük-Zonguldak kara yolu yeniden ulaşıma açıldı.

Karabük'ün Yenice ilçesinde şiddetli yağış nedeniyle dün gece trafiğe kapanan Karabük-Zonguldak kara yolu yeniden ulaşıma açıldı.

İlçede önceki gün başlayan ve etkisini giderek artıran sağanak, Ibracak köyündeki kara yoluna zarar verdi.

Karayolları ekipleri, Yeşilköy mevkisinde bulunan barajın debisinin de artmasının ardından yaşanacak olumsuzluklara karşı yolu çift taraflı trafiğe kapattı.

Filyos Çayındaki debinin azalması ve kara yolunun onarımının ardından Karabük-Zonguldak kara yolu yeniden ulaşıma açıldı.

Öte yandan, dün akşam Yenice merkezde kesilen elektrikler bugün itibarıyla yeniden verildi. Sağanak ilçe merkezindeki bazı bölgelerde elektrik hatlarına zarar vermiş, İnce Dere'nin taşmasının ardından ilçede herhangi bir olumsuzluk yaşanmaması için elektrikler tamamen kesilmişti.

İlgili kurumlar tarafından su tahliyesi ve hasar tespit çalışmalarının yapıldığı ilçede esnaf, yeniden dükkanlarını açmaya başladı.

Köylere ulaşımı sağlayan hasarlı ve yıkılmış köprüler ile heyelan olan yollar da İl Özel İdaresi ekipleri tarafından onarılmaya başlandı.

Öte yandan AA ekipleri, taşkınların ardından hasar oluşan ilçeyi havadan görüntüledi.

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Kaynak: AA

Zonguldak, Hisarcık, Karabük, Yenice, Güncel, Son Dakika

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