Karabük'te sağanak; menfez köprü çöktü, tarım alanlarını su bastı - Son Dakika

KARABÜK'te etkili olan sağanağın ardından Eflani ilçesine bağlı Ovaçalış köyünde menfez köprü çökerken, Eskipazar ilçesindeki tarım alanlarını ise su bastı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarılarının ardından kent genelinde geceden itibaren aralıklarla sağanak etkili oldu. Geçen yıl sel felaketinde yıkılan ve Karataş, Hacışaban, Akçakese, Ovaşeyhler köylerini Eflani merkeze bağlayan Ovaçalış köyünün ulaşımını sağlayan geçici menfez köprü, sağanak nedeniyle çöktü. Kaymakam Büşra Güneş ise kuvvetli yağış sonrası taşkın ve toprak kayması meydana gelen bölgelerde incelemelerde bulundu. Eskipazar ilçesine bağlı Karahasanlar köyünde de sağanağın ardından bazı tarım alanları, sular altında kaldı.