Sağanak nedeniyle bir ev yıkıldı, bir bina hasar gördü (2) - Son Dakika
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Sağanak nedeniyle bir ev yıkıldı, bir bina hasar gördü (2)

28.06.2022 11:34

Karabük'ün Yenice ilçesinde önceki gün başlayan ve etkisini giderek artıran sağanağın ardından oluşan selde, Tır köyündeki 2 katlı bir ev yıkıldı, 4 katlı bir bina ise yan yattı.

Karabük'ün Yenice ilçesinde önceki gün başlayan ve etkisini giderek artıran sağanağın ardından oluşan selde, Tır köyündeki 2 katlı bir ev yıkıldı, 4 katlı bir bina ise yan yattı.

Köy muhtarı İlhan Özgün, AA muhabirine, köyün selde hasar gördüğünü söyledi.

Bazı evlerin de su altında kaldığını anlatan Özgün, "İki katlı bir ev yıkıldı, 4 katlı bir bina da yan yatı. Herhangi bir can kaybı yok. Yaralarımızı sarmaya çalışıyoruz. Devlet yetkilileri, bakanlarımız beni aradı bilgi aldı. Hepsine teşekkür ediyorum." dedi.

Köy sakinlerinden Fehmi Kelesir ise selin bir anda geldiğini ve taş duvarları yıktığını belirtti.

Evlerinin, önlem amaçlı daha önce boşaltıldığını anlatan Kelesir, her selde köyün sorun yaşadığını anlattı.

Ferzane Akbıyık da evinin altı katını su bastığını ve evinin oturulacak durumda olmadığını belirterek, çok korktukları için evde kalamadıklarını kaydetti.

Münevver Akbıyık da sel nedeniyle evini boşalttığını ve dün komşusunda kaldığını söyledi.

Sabah geldiğinde, evlerin yıkıldığını gördüğünü aktaran Akbıyık, "Evimin alt katı gitti. Eşyaları boşalttılar. Kalacak yerimiz yok. Garip kaldık. Eşimin emekleri gitti." ifadelerini kullandı.

Öte yandan selin ardından hasar gören evler, AA tarafından dron ile görüntülendi.

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Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Sağanak nedeniyle bir ev yıkıldı, bir bina hasar gördü (2) - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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SON DAKİKA: Sağanak nedeniyle bir ev yıkıldı, bir bina hasar gördü (2) - Son Dakika
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