Karabük'te sağanak sonucu üst yolun taş duvarının bir bölümünde çökme meydana geldi.
Kentte sağanak aralıklarla etkisini gösteriyor. Sağanak nedeniyle Beşbinevler 75. Yıl Mahallesi 1 No'lu caddedeki üst yolun yaklaşık 3 metre yüksekliğindeki duvarı kısmen çöktü.
Yola dökülen taşlar nedeniyle alt ve üst yolun birer şeridi trafiğe kapatıldı.
Olay yerine gelen belediye ve polis ekipleri, çevrede güvenlik önlemi aldı.
Son Dakika › Güncel › Karabük'te sağanak nedeniyle üst yolun duvarı çöktü - Son Dakika