Karabük'te sağanak nedeniyle üst yolun duvarı çöktü - Son Dakika
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Karabük'te sağanak nedeniyle üst yolun duvarı çöktü

22.09.2022 13:44
Karabük'te sağanak nedeniyle üst yolun duvarı çöktü

Karabük'te sağanak sonucu üst yolun taş duvarının bir bölümünde çökme meydana geldi.

Karabük'te sağanak sonucu üst yolun taş duvarının bir bölümünde çökme meydana geldi.

Kentte sağanak aralıklarla etkisini gösteriyor. Sağanak nedeniyle Beşbinevler 75. Yıl Mahallesi 1 No'lu caddedeki üst yolun yaklaşık 3 metre yüksekliğindeki duvarı kısmen çöktü.

Yola dökülen taşlar nedeniyle alt ve üst yolun birer şeridi trafiğe kapatıldı.

Olay yerine gelen belediye ve polis ekipleri, çevrede güvenlik önlemi aldı.

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Kaynak: AA

Karabük, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Karabük'te sağanak nedeniyle üst yolun duvarı çöktü - Son Dakika

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