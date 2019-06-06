KARABÜK'TE SAĞANAK VE DOLU HAYATI OLUMSUZ ETKİLEDİ

KARABÜK'te, yaklaşık 15 dakika etkili olan rüzgar, sağanak ve dolu yağışında sürücüler zor anlar yaşadı. Sürücüler, araçlarının dolu yağışından zarar görmemesi için önlem almaya çalıştı. Kentte saat 15.00 sıralarında başlayan ve yaklaşık 15 dakika süren rüzgar, gök gürültülü sağanak ve dolu yağışı hayatı olumsuz etkiledi. Özellikle sürücüler zor anlar yaşadı. Yolda su birikintileri oluştu. Bazı sürücüler araçlarını köprü altı, akaryakıt istasyonlarına götürürken bazıları da örtü ve kartonla üzerini örttükleri araçlarını dolu yağışından korumaya çalıştı.