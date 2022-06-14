Karabük'te sağanak ve dolu yağışı etkili oldu - Son Dakika
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Karabük'te sağanak ve dolu yağışı etkili oldu

14.06.2022 23:56

Karabük'te sağanak ve dolu yağışı etkili oldu Karabük'te gök gürültüsü ile birlikte çakan şimşeklerin ardından sağanak yağmur ve dolu etkili oldu.

Karabük'te sağanak ve dolu yağışı etkili oldu

KARABÜK - Karabük'te gök gürültüsü ile birlikte çakan şimşeklerin ardından sağanak yağmur ve dolu etkili oldu.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün sarı uyarı verdiği Karabük'te sağanak yağmur ile dolu yağışı etkili oldu. Belenköy TOKİ konutlarının bulunduğu alanda gök gürültüsünün ardından çakan şimşekler bir vatandaş tarafından anbean kaydedilirken, Karabük Üniversitesi'ndeki stadyumda bulunan dev Türk Bayrağı rüzgar nedeniyle yırtıldı.

Öte yandan Safranbolu ilçesinde de sağanak ve dolu yağışı etkisini gösterdi.

Karabük'te sağanak ve dolu yağışı etkili oldu
Karabük'te sağanak ve dolu yağışı etkili oldu
Karabük'te sağanak ve dolu yağışı etkili oldu
Karabük'te sağanak ve dolu yağışı etkili oldu

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Kaynak: İHA

Karabük, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Karabük'te sağanak ve dolu yağışı etkili oldu - Son Dakika

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SON DAKİKA: Karabük'te sağanak ve dolu yağışı etkili oldu - Son Dakika
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