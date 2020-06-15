Karabük'te sağanak yağmur yolları göle çevirdi - Son Dakika

Karabük'te sağanak yağmur yolları göle çevirdi

KARABÜK - Karabük'te, sağanak etkili olurken, metre kareye 13.5 kilogram yağışın düştüğü kentte sürücüler su birikintisi oluşan yollarda zor anlar yaşadı.

Kentte öğlen saatlerinde başlayan yağmur, hayatı olumsuz etkiledi. Yağan yağmur sonrası kentin birçok bölgesinde yollarda su birikintileri oluşurken, araçlar, göle dönen yolda ilerlemekte güçlük çekti. Su birikintisi oluşan ve bazı araçların arıza yaptığı bölgelerde polis, sürücüleri dikkatli ve yavaş gitmeleri konusunda uyardı. Yeşil Mahalle Atatürk Bulvarı'nın bir bölümünde oluşan su birikintisine giren araçların ise sürücüleri zorlandı. Metrekareye ortalama 13.5 kilogram yağış düşerken, belediye ekipleri su biriken yollarda tahliye çalışması başlattı.