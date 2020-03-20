Karabük'te sağlık çalışanlarına alkışlı destek - Son Dakika

Karabük'te sağlık çalışanlarına alkışlı destek

KARABÜK'te saat 21.00'da balkon ve pencerelere çıkan vatandaşlar, koronavirüs ile mücadelede özveri ile çalışan sağlık çalışanlarına alkışlarla destek verdi.

Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin karşısında bulunan binalarda oturan vatandaşlar, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın sosyal medya hesabından yaptığı 'Alkışlayalım! Ne kadar alkışlasak azdır' çağrısına uyarak saat 21.00'da evlerinin balkonlarına ve pencerelerine çıktı. Sağlık çalışanlarını alkışlayan vatandaşlar, 1 dakikalık alkış sonrasında evlerine girdi. Hastanenin önünde bulunanlar da sağlık çalışanlarını alkışladı. Yoldan geçen araçların sürücüleri ise kornalarını çaldı.