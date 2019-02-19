Son Dakika Haberleri: Karabük'te Sağlık Çalışmaları

Karabük'te Sağlık Çalışmaları

39 dakika önce

AK Parti Karabük İl Başkanı İsmail Altınöz, kentteki hastanelerde bulunan açık kadrolara atamaların yapıldığını söyledi.

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AK Parti Karabük İl Başkanı İsmail Altınöz, kentteki hastanelerde bulunan açık kadrolara atamaların yapıldığını söyledi.

Altınöz, gazetecilere yaptığı açıklamada, geçtiğimiz günlerde Karabük'ü ziyaret eden Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'ya teşekkür etti.

Koca'dan talep ettikleri konularda dönüş almaya başladıklarını ifade eden Altınöz, "Eğitim ve Araştırma Hastanemize plastik cerrahi uzmanı ve 4 pratisyen hekim, Safranbolu Devlet Hastanemize çocuk hastalıkları, fizik tedavi rehabilitasyon, KBB ve biyokimya kadrosu açıldı. Hayırlı olsun." dedi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 19.02.2019 04:12 Kaynak: AA

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