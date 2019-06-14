Son Dakika Haberleri: Karabük'te sahte içki operasyonu
Son Dakika Güncel Haber

Karabük'te sahte içki operasyonu

3 saat önce

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde düzenlenen sahte içki operasyonunda 2 kişi gözaltına alındı.

Karabük'te sahte içki operasyonu, System.String[]
Karabük'ün Safranbolu ilçesinde düzenlenen sahte içki operasyonunda 2 kişi gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, kaçak alkol üretildiği ve satıldığı ihbarı üzerine polis ekipleri, harekete geçti.

Ekipler, ilçe merkezindeki bir adrese düzenledikleri operasyonda, kaçak alkol ürettiği ve sattığı iddia edilen H.Y. ve G.Y'yi gözaltına aldı.

Adreste yapılan aramada, sahte içki yapımında kullanılan etil alkol ve içki yapımında kullanılan malzemeler ile cinsel içerikli hap, çikolata, mendil,sprey ele geçirildi.
Şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.
Haber Yayın Tarihi : 14.06.2019 05:56 Kaynak: AA
Safranbolu, Karabük, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Otomobilde akılalmaz düzenek! 9. kez yakalanan sürücüye rekor ceza 50 milyon kişinin kimlik bilgilerini ele geçirip sattılar! İmamoğlu: Dedemin mezarında gece vakti gizli çekim yapılmış MEB'den lise son sınıf öğrencilerine devamsızlık affı

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.6.2019 21:28:42. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Karabük'te sahte içki operasyonu
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]