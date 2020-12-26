Karabük'te salgın döneminde evde kalanlara kitap servisi hizmeti sunuluyor - Son Dakika

Karabük'te salgın döneminde evde kalanlara kitap servisi hizmeti sunuluyor

26.12.2020 11:27
Karabük'te salgın döneminde evde kalanlara kitap servisi hizmeti sunuluyor, System.String[]

Gençlik ve Spor Bakanlığınca başlatılan kitap ve gönüllülük seferberliği kapsamında "Evde kal, kitapsız kalma" sloganıyla çalışma yapan Karabük Gençlik Merkezi üyeleri, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) sürecinde evlerde kalan ve kitap okumak isteyenlerin bu isteğini yerine getiriyor.

Gençlik ve Spor Bakanlığınca başlatılan kitap ve gönüllülük seferberliği kapsamında "Evde kal, kitapsız kalma" sloganıyla çalışma yapan Karabük Gençlik Merkezi üyeleri, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) sürecinde evlerde kalan ve kitap okumak isteyenlerin bu isteğini yerine getiriyor.

Kitap almak isteyen vatandaşlar, sosyal medya hesaplarında yer alan bağlantı üzerinden form doldurarak istedikleri kitabı sipariş ediyor.

Gençlik liderleri, antrenörler ve gönüllülerden oluşan 25 kişilik ekip, kendilerine ulaşan istek doğrultusunda dezenfekte edilmiş kitapları talep eden kişinin adresine ücretsiz elden teslim ediyor.

Okunan kitabı adresten alıp yeniden dezenfekte ederek 3 gün ayrı bir yerde muhafaza eden ekip, kitabı yeniden başka bir okura ulaştırıyor.

Karabük Gençlik Merkezi bünyesinde bulunan binlerce kitabın yer aldığı kütüphanede paketlenen kitapların ulaştırıldığı okuyuculara, mavi ladin fidanı da hediye ediliyor.

"Kitabı evlerine kadar götürüyoruz"

Gençlik lideri İsmail Kibar, AA muhabirine, salgın nedeniyle evlerinde kalanların kitap okuyabilmesi için çalışma yaptıklarını söyledi.

Çalışma kapsamında "Evde kal, kitapsız kalma" sloganıyla proje geliştirdiklerini aktaran Kibar, "Gençlik ve Spor Bakanımız Mehmet Muharrem Kasapoğlu, kitap ve gönüllülük seferberliği başlattı. Sayın Bakanımızın ifadesiyle bizler "kitap medeniyeti"nin çocuklarıyız. Hayatı anlamlandırmak, istikamet üzere yaşamak için kitapla şereflenmiş bir milletin mensuplarıyız. Bundan hareketle projemizi hayata geçirdik." diye konuştu.

Kibar, vatandaşların kolay kitap siparişi verebildiğini belirterek, "Kitap siparişleri internet üzerinden veriliyor. Sosyal medya hesaplarımzıdan ilgili bağlantıları paylaştık. Kitap isteyenler buradan isim, adres ve telefon numaralarını yazarak bize bildiriyor. Biz de evlerine kadar götüryoruz." ifadelerini kullandı.

"Uzun süredir okumak istediğim kitabı getirdiler"

Sipariş ettiği kitabı ve fidanı teslim alan Damlanur Güven ise uzun süredir okumak istediği kitabın kendisine getirildiğini belirtti.

Kitabı getirenlere teşekkür eden Güven, "Pandemi döneminde yapılacak en güzel şey, evde kalarak kitap okumak." dedi.

Güven, fidan hediyesi için de mutlu olduğunu dile getirerek, herkese evde kalarak kitap okumayı tevsiye etti.

Karabük, Medya, Kitap, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Karabük'te salgın döneminde evde kalanlara kitap servisi hizmeti sunuluyor - Son Dakika


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