Karabük'te saman yüklü tır devrildi: 2 yaralı - Son Dakika

Ambulansla Karabük Üniversitesi Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Tırın dorsesindeki saman balyalarının etrafa dağıldığı kazada, sürücü ve yanında bulunan Ekrem Çakır (18) yaralandı.

Alınan bilgiye göre, D-755 kara yolunda Karabük istikametine giden Özkan Çakır (43) idaresindeki 37 RD 596 plakalı saman yüklü tır, Karabük- Samsun yol ayrımı üst geçidinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle devrildi.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

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