Sanayi sitesinden diferansiyel ve tüp çalan şüpheli tutuklandı - Son Dakika

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Karabük'ün Safranbolu ilçesindeki sanayi sitesinden tüp hırsızlığı, güvenlik kamerasına yansıdı.

Safranbolu İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Karıt Sanayi Sitesi'nde bir kamyonetin diferansiyel parçalarının ve bir iş yerinden 12 boş tüpün çalınması olayıyla ilgili çalışma başlattı.

Şüpheli F.M. yakalandı, diğer zanlı F.G'yi yakalama çalışmaları sürüyor.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen F.M. tutuklandı.

Tüplerin çalınma anı ise güvenlik kamerasına yansıdı.

Tüplerin sahibi Mustafa Tutmaz, AA muhabirine, dükkanı taşıdığı için tüpleri kapının önüne bıraktığını söyledi.

Akşam saat 20.00 sıralarında kırmızı bir otomobille gelen kişilerin tüpleri çaldığını tespit ettiklerini belirten Tutmaz, "Tüpleri çalarken bir küçük tüpü yere düşürüyor. Ben yerde tek tüpü görünce hırsızlıktan şüphelendim. Tüpleri saydım 12 tanesi gitmiş." dedi.

Tutmaz, ertesi gün kırmızı otomobilin dükkanın önüne yine yanaştığını ifade ederek, "Sanayi tüpünü kucaklamış arabaya koyarken komşu görüyor. Komşunun koşmasıyla arabanın gitmesi bir oluyor. Emniyet hırsızlığı kameradan tespit etti. Şüpheli tutuklandı. Hırsızlık olayını çok kısa sürede çözdükleri için emniyet teşkilatına teşekkür ederim." diye konuştu.