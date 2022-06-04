Karabük'te şarampole devrilen otomobildeki 3 kişi yaralandı - Son Dakika
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Karabük'te şarampole devrilen otomobildeki 3 kişi yaralandı

04.06.2022 12:54
Karabük'te şarampole devrilen otomobildeki 3 kişi yaralandı

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde otomobilin şarampole devrilmesi sonucu yaralanan 3 kişi tedavi altına alındı.

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde otomobilin şarampole devrilmesi sonucu yaralanan 3 kişi tedavi altına alındı.

Ramazan Ö. idaresindeki 78 AAP 756 plakalı otomobil, Karabük- Eflani kara yolu Örencik köyü yakınlarında kontrolden çıkarak şarampole devrildi.

Kazada sürücü ile otomobildeki Hanife A. (82) ve Sezai A. yaralandı.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık, jandarma ve AFAD ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, ambulanslarla Karabük Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Karabük'te şarampole devrilen otomobildeki 3 kişi yaralandı
Karabük'te şarampole devrilen otomobildeki 3 kişi yaralandı
Karabük'te şarampole devrilen otomobildeki 3 kişi yaralandı

YORUMLAR
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Kaynak: AA

Safranbolu, Karabük, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Karabük'te şarampole devrilen otomobildeki 3 kişi yaralandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Karabük'te şarampole devrilen otomobildeki 3 kişi yaralandı - Son Dakika
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