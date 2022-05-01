Şarampole devrilen otomobildeki 5 kişi yaralandı - Son Dakika
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Şarampole devrilen otomobildeki 5 kişi yaralandı

01.05.2022 15:07

Karabük'ün Eflani ilçesinde otomobilin şarampole devrilmesi sonucu 5 kişi yaralandı.

Karabük'ün Eflani ilçesinde otomobilin şarampole devrilmesi sonucu 5 kişi yaralandı.

Eflani'den Kastamonu'nun Pınarbaşı ilçesi yönüne giden Celal G. (41) idaresindeki 34 GP 0875 plakalı otomobil, Çavuşlu köyü yakınlarında şarampole devrildi.

Ters dönen araçtaki sürücü ile Fahrettin A. (48), Sema A. (22), Tenzile Ş. (58) ve Berat G. (14) yaralandı.

Yaralılar, ambulanslarla Karabük Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Şarampole devrilen otomobildeki 5 kişi yaralandı
Şarampole devrilen otomobildeki 5 kişi yaralandı
Şarampole devrilen otomobildeki 5 kişi yaralandı
Şarampole devrilen otomobildeki 5 kişi yaralandı
Şarampole devrilen otomobildeki 5 kişi yaralandı
Şarampole devrilen otomobildeki 5 kişi yaralandı

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Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Şarampole devrilen otomobildeki 5 kişi yaralandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Şarampole devrilen otomobildeki 5 kişi yaralandı - Son Dakika
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