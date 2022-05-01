Şarampole devrilen otomobildeki 5 kişi yaralandı - Son Dakika

Karabük'ün Eflani ilçesinde otomobilin şarampole devrilmesi sonucu 5 kişi yaralandı.
Eflani'den Kastamonu'nun Pınarbaşı ilçesi yönüne giden Celal G. (41) idaresindeki 34 GP 0875 plakalı otomobil, Çavuşlu köyü yakınlarında şarampole devrildi.
Ters dönen araçtaki sürücü ile Fahrettin A. (48), Sema A. (22), Tenzile Ş. (58) ve Berat G. (14) yaralandı.
Yaralılar, ambulanslarla Karabük Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Kaynak: AA
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