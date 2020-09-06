Karabük'te şarampole devrilen otomobildeki kişi yaralandı - Son Dakika

Sağlık ekipleri ve vatandaşlarca sıkıştığı yerden çıkarılan otomobildeki Arife Koşmak (36), ambulansla Karabük Üniversitesi Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri yönlendirildi.

Alınan bilgiye göre, Durmuş Koşmak idaresindeki 67 DF 671 plakalı otomobil, Karabük- Zonguldak kara yolu Kayadibi köyü yakınlarında, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak şarampole devrildi.

Karabük 'ün Yenice ilçesinde otomobilin şarampole devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında bir kişi yaralandı.

Trafiğe neden olduğu iddialarına Soylu'dan manidar yanıt: Özür dilerim, olmamam gereken bir yerdeydim